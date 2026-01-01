به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کاظمی گفت: این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری تولید و شناسایی ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، مزرعه PVS (انتخاب مشارکتی ارقام) گندم اجرا شد.

وی افزود: در این مزرعه ۱۱ رقم مختلف گندم از نظر شاخص‌هایی مانند میزان عملکرد، مقاومت به تنش‌های محیطی، سازگاری با شرایط آب و خاک منطقه و کیفیت محصول مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

کاظمی ادامه داد: نتایج حاصل از این طرح می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ارقام برتر و ارائه توصیه‌های فنی دقیق‌تر به کشاورزان شهرستان سمنان در سال‌های زراعی آینده باشد.