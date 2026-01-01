پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت جهادکشاورزی سمنان از اجرای طرح مزرعه PVS گندم در سطح ۳ هزار ۵۰۰ متر مربع این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کاظمی گفت: این طرح با هدف ارتقای بهرهوری تولید و شناسایی ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، مزرعه PVS (انتخاب مشارکتی ارقام) گندم اجرا شد.
وی افزود: در این مزرعه ۱۱ رقم مختلف گندم از نظر شاخصهایی مانند میزان عملکرد، مقاومت به تنشهای محیطی، سازگاری با شرایط آب و خاک منطقه و کیفیت محصول مورد ارزیابی قرار میگیرند.
کاظمی ادامه داد: نتایج حاصل از این طرح میتواند زمینهساز معرفی ارقام برتر و ارائه توصیههای فنی دقیقتر به کشاورزان شهرستان سمنان در سالهای زراعی آینده باشد.