رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان یزد گفت: رویداد «جشنواره شکرانه انار عقدا» در فهرست آثار رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجاهد کرباسی گفت: جشنواره شکرانه انار عقدا با هدف پاسداشت آیینهای بومی، معرفی ظرفیتهای کشاورزی و تقویت گردشگری شهر عقدا، پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی و با پیگیریهای مصطفی پور دهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان، به عنوان یک رویداد گردشگری در تقویم گردشگری کشور به ثبت رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان افزود: این جشنواره که ریشه در فرهنگ کشاورزی و آیین شکرگزاری مردم عقدا دارد، نمادی از هویت بومی اردکان است و ثبت ملی آن، گامی مؤثر در مسیر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان در سطح کشور به شمار میرود.
کرباسی با اشاره به اهمیت این ثبت اظهار داشت: با ثبت رویداد «جشنواره شکرانه انار عقدا»، این جشنواره به عنوان سومین رویداد گردشگری شهرستان اردکان در کنار جشنواره زردک خرانق و جشنواره فرآوردههای کنجدی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است و از این حیث، اردکان نخستین شهرستان در استان یزد محسوب میشود که موفق به ثبت سه رویداد گردشگری به صورت رسمی در این فهرست ملی شده است.