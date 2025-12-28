پخش زنده
فرمانده انتظامی بندرانزلی از کشف محموله قاچاق شامل انواع صندلی و میز بدون اسناد گمرکی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهابزاده گفت: ماموران کلانتری ۱۲ بندرانزلی در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر نگهداری کالای مشکوک در یکی از انبارهای سطح شهر، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی و حضور در محل، ماموران موفق شدند ۲۰۰ عدد انواع صندلی فلزی، ۲۰۰ پایه و نشیمن صندلی و ۴۵ کارتن میز کامل بدون اسناد گمرکی معتبر را کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از معرفی متهم ۳۹ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند.