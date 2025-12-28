یک دستگاه موتورسیکلت و قطعات مربوطه قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در آباده کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ انقلاب از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در یک منزل مسکونی با خبر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ علی زنگنه نیا افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی یک دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد مجوز و قطعات دیگری شامل ۱۸ عدد رینگ، زین، باک، گلگیر و کایت دور چراغ جلو را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت و قطعات کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص مالک برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.