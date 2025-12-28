به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق نیکنام اظهار داشت: در پی مطالبات مردمی و حسب دستور فرماندار شهرستان اسلامشهر گشت‌های مشترک نظارتی به‌صورت همزمان در قالب چهار اکیپ سیار در چهار نقطه اسلامشهر، واوان، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی برگزار شد.

وی افزود: این گشت‌ها با حضور نمایندگان فرمانداری، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و درمان، بسیج اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی اجرا شد و تمرکز اصلی آن بر رصد بازار کالاهای اساسی و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها بوده است؛ موضوعی که از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان به شمار می‌رود.

رئیس تعزیرات حکومتی اسلامشهر تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، واحدهای صنفی مورد پایش قرار گرفتند و در مواردی که تخلف محرز بود، پرونده‌های تخلفاتی توسط دستگاه‌های نظارتی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد تا در صورت احراز تخلف برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

نیکنام با اشاره به برخی ریشه‌های بروز تخلفات در حوزه نانوایی‌ها گفت: یکی از مشکلات رایج، واگذاری واحدهای دارای پروانه کسب به افراد دیگر با اجاره‌های بالا است که این مسئله در برخی موارد منجر به بروز تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، گران‌فروشی، افت کیفیت نان و فروش اجباری می‌شود و در نهایت نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد.

وی تأکید کرد: این معضل مختص اسلامشهر نیست و در بسیاری از نقاط کشور مشاهده می‌شود اما دستگاه‌های نظارتی شهرستان با جدیت در حال پیگیری هستند تا ضمن برخورد با تخلفات، راهکارهای مناسب برای کاهش این مشکلات و صیانت از حقوق مردم اتخاذ شود.

رئیس تعزیرات حکومتی اسلامشهر در پایان خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک نظارتی با هدف ساماندهی بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند تخلفات احتمالی را از طریق مراجع ذی‌ربط گزارش کنند.