۶۰ درصد بازار پوشاک در اختیار قاچاق
مسئول برگزاری نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایرانمد گفت: قاچاق گسترده، بخش عمده بازار پوشاک را اشغال کرده و تولید داخلی را تهدید میکند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای مجید افتخاری با اشاره به شرایط برگزاری این رویداد؛ گفت: فضای نمایشگاهی اختصاصیافته به صنعت پوشاک حدود ۴۴۰۰ متر مربع است که نزدیک به ۱۰۰ شرکت و کارخانه در آن حضور دارند، در حالی که تقاضا برای حضور بسیار بیشتر از این ظرفیت بوده، اما به دلیل محدودیتها امکان افزایش فضا فراهم نشد.
وی افزود: زمان برگزاری نمایشگاه نیز به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی تغییر کرد و در نهایت در دیماه برگزار شد؛ زمانی که اصولاً برای صنعت پوشاک زمان مناسبی نیست. هرچند محدودیتهای دولت در شرایط پساجنگ قابل درک است، اما انتظار میرود سال آینده صنعت پوشاک در تخصیص فضا، سالن و زمان برگزاری، بیش از این مورد غفلت قرار نگیرد.
افتخاری با تأکید بر ظرفیت بالای این صنعت، اظهار کرد: صنعت پوشاک با حداقل یک میلیون اشتغال مستقیم، از جمله صنایعی است که با هزینهای اندک میتوان در آن اشتغالزایی کرد. این صنعت کاملاً بومی است و سابقه طولانی در کشور دارد، اما امروز به دلیل مشکلات متعدد، بخشی از ظرفیتهای خود را از دست میدهد.
وی یکی از مهمترین چالشهای فعلی را مسئله انرژی دانست و گفت: مزیت رقابتی ما در سالهای گذشته، هزینه پایین حاملهای انرژی بود که امروز به یکی از مشکلات جدی کارخانهها، بهویژه در صنعت پوشاک، تبدیل شده است. از سوی دیگر، هزینه پایین نیروی انسانی در کشورهایی مانند بنگلادش و پاکستان و همچنین تحریمها، شرایط رقابت را دشوارتر کرده است.
مسئول برگزاری نمایشگاه ایرانمد با اشاره به شرایط پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه؛ خاطرنشان کرد: پس از این جنگ، رفتار مصرفکننده تغییر کرد و خرید پوشاک در اولویت پایینتری قرار گرفت. رکود بازار و نبود چشمانداز روشن، بسیاری از فعالان این حوزه را با چالش جدی مواجه کرد.
وی با انتقاد شدید از وضعیت قاچاق پوشاک تصریح کرد: در ماههای اخیر شاهد هجمهای بیسابقه از ورود پوشاک قاچاق به کشور هستیم؛ پوشاکی که اغلب استوک و مانده هستند و بدون پرداخت مالیات، بیمه و عوارض، با تولیدکننده داخلی رقابت میکنند. به اعتقاد من بیش از ۶۰ درصد بازار در اختیار کالای قاچاق است و این مسئله میتواند منجر به سونامی تعطیلی کارخانهها شود.
افتخاری عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا را منفعلانه توصیف کرد و گفت: متولیان این حوزه ترک فعل کردهاند و نظارت مؤثری چه در مبادی ورودی و چه در سطح عرضه وجود ندارد؛ تا جایی که قبح قاچاق نیز از بین رفته است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای صادراتی؛ افزود: بازارهای منطقهای از جمله روسیه و عراق ظرفیتهای مناسبی برای صنعت پوشاک ایران دارند و هیئتهای تجاری نیز وارد کشور شدهاند، اما دولت باید پاسخ روشنی درباره حمایت عملی از این صنعت و آینده آن ارائه دهد.
سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایرانمد از جمعه ۱۲ دی ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میشود.