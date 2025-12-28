پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی گفت: امروز صنایعفرهنگی، صنایع خلاق و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی، مهمترین مسیر پیشروی کشور برای تحقق توسعه، اشتغال، هویتسازی و مقابله با ایرانهراسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، با اشاره به همزمانی حضور دولت در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، تصریح کرد: دولت برای اداره کشور آگاهانه مسیر دانشگاه را انتخاب کرده است؛ چرا که باور داریم اگر قرار است اتفاقی در مسیر توسعه این کشور شکل بگیرد، نقطه آغاز آن دانشگاه است و حتی پیش از دانشگاه، مدرسه.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه و اشاره به حضور مستمر خود در دورههای پیشین این رویداد، افزود: هر زمان که به دانشگاه دعوت شدیم، بیدرنگ اجابت کردیم؛ زیرا توسعه از انسان آغاز میشود و انسانِ فرهیخته، معمار ریل توسعه است.
صالحیامیری با اشاره به نقش دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی در راهبری حوزه گردشگری کشور گفت: ریاست دانشگاه علم و فرهنگ عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی است و این دانشگاه، بهویژه با مدیریت جدید، هویت و جهشی تازه یافته است.
وی با نقد رویکردهای سنتی توسعه تصریح کرد: ما دو راه بیشتر نداریم؛ یا توسعه از نفت، پتروشیمی و فولاد را ادامه دهیم که از گذشته دور تاکنون نتیجهای نداشته، یا توسعه انسانی و فرهنگی را مبنا قرار دهیم. تجربه یک قرن گذشته نشان داد که توسعه نفتمحور، به مقصد نرسیده است.
صالحیامیری با تشریح جایگاه فرهنگ در فرآیند توسعه گفت: فرهنگ، چشمهای جوشان است؛ هم هویتساز است، هم شخصیتساز، هم انسجامآفرین و هم شتابدهنده توسعه. باور ما این است که فرهنگ در اقتصاد نیز نقش برتر ایفا میکند.
وی با اشاره به گردش مالی بیش از ۱۸۰۰ میلیارد دلاری صنایع فرهنگی و خلاق در جهان افزود: سهم ایران از این بازار عظیم قابل قبول نیست. ورود به صنایع فرهنگی یعنی حفظ هویت، تقویت اقتصاد، ایجاد اشتغال، تحکیم خانواده و نمایش ظرفیتهای تاریخی ایران.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جایگاه صنایعدستی در اقتصاد و هویت ملی گفت: امروز بیش از ۵۷۳ هزار نفر در حوزه صنایعدستی اشتغال دارند. این حوزه نماد هویت ایرانی است. در هفتههای اخیر، هنر آیینهکاری ایران بهعنوان بیستوهفتمین میراث ایران در یونسکو ثبت شد و این نشاندهنده عمق تمدنی هنر ایرانی است.
وی از دانشگاهها خواست در احیای میراث فراموششده نقشآفرین باشند و گفت: چرا برخی هنرهای اصیل معماری ایرانی به حاشیه رفتهاند؟ دانشگاه میتواند میراث ناملموس و هنرهای سنتی ما را احیا کند.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی صنایعدستی خاطرنشان کرد: ایران امروز حدود ۳۰۰ قلم صنایعدستی تولید میکند. سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون یورو درآمد از این حوزه داشتیم که شامل ۲۲۴ میلیون یورو صادرات رسمی و رقمی مشابه صادرات چمدانی بود. در برنامه هفتم توسعه، تکلیف ما رسیدن به یک میلیارد دلار درآمد، ایجاد ۱۰۰ هزار شغل سالانه و رشد ۸ درصدی است.
وی از دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی خواست در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نقش فعال ایفا کنند و افزود: امروز زنان سرپرست خانوار در منازل خود در حوزه صنایعدستی فعالاند؛ این حوزه هم خانوادهمحور است، هم هویتساز و هم اشتغالآفرین.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به پیوند گردشگری و فرهنگ اظهار کرد: گردشگر پیش از هر چیز با معماری، تاریخ، شعر، هنر و زیباشناسی ایران مواجه میشود. هدف ما از دعوت گردشگران، ارائه تصویری واقعی از ایران امن، زیبا و تمدنی و مقابله عملی با ایرانهراسی است.
وی با اشاره به آمارهای میراثی کشور گفت: ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناختهشده دارد که ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، ۲۹ اثر ملموس ثبتجهانی و ۲۷ اثر ناملموس جهانی و ۵۸ پرونده ثبت موقت جهانی را شامل میشود. اینها داراییهای تمدنی ملت ایراناند که میتوانند به صنایع خلاق تبدیل شوند.
صالحیامیری نقش هوش مصنوعی را در تحول حوزه میراثفرهنگی برجسته دانست و افزود: ما بیش از ۸۰۰ موزه در کشور داریم. هوش مصنوعی میتواند میراث را به زیست روزمره مردم، به خانهها و نسلهای مختلف منتقل کند و امکان دسترسی همگانی به فرهنگ و تمدن ایران را فراهم سازد.
وی با تاکید بر نقش دانشگاه علم و فرهنگ گفت: این دانشگاه با بیش از ۱۳۰ عضو هیئتعلمی و بیش از ۱۰ هزار دانشجو میتواند پرچمدار توسعه فرهنگی ایران باشد. این باور قلبی من است که دانشگاه فرهنگ، محصول انقلاب اسلامی و پیشران آینده توسعه فرهنگی کشور است.
در ابتدای این مراسم، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمین نمایشگاه پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایعفرهنگی را افتتاح کرد و پس از سخنرانی، با حضور در غرفههای نمایشگاه، از نزدیک در جریان دستاوردهای شرکتهای خلاق و دانشبنیان حوزه هوش مصنوعی قرار گرفت و با غرفهداران به گفتوگو پرداخت.
