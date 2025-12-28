به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در بازدید از فیلمبرداری این مجموعه با اشاره به تولید سریال «کارآگاهان کوچک» گفت: این مجموعه یکی از نخستین همکاری‌های مشترک پلیس با مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.

سردار سعید منتظر المهدی افزود: بخش‌هایی از این سریال را مشاهده کرده‌ام و باید گفت با اثری جذاب و دیدنی روبه‌رو هستیم که این ظرفیت را دارد تا در صورت استقبال مخاطبان، فصل‌ها و قسمت‌های بعدی آن نیز تولید شود.

وی با بیان اینکه این مجموعه ویژه کودکان و نوجوانان طراحی شده است، تصریح کرد: در سریال «کارآگاهان کوچک» علاوه بر توجه به تحصیل و آموزش رسمی، آموزه‌های انتظامی، اجتماعی و مهارت‌های زندگی نیز به‌صورت غیرمستقیم و کاربردی به مخاطبان منتقل می‌شود.

منتظرالمهدی ادامه داد: کودکان و نوجوانان در این سریال با پدیده‌های مختلف اجتماعی مواجه می‌شوند و می‌آموزند چگونه با مسائل متنوع جامعه امروز، به‌ویژه در حوزه فضای مجازی، برخورد صحیح داشته باشند تا در این فضای گسترده دچار آسیب نشوند.

وی تأکید کرد: تمامی مفاهیم آموزشی این مجموعه به‌صورت سکانس‌به‌سکانس و در قالب داستان، آموزش و پیشگیری طراحی شده و امیدواریم این آموزه‌ها به‌خوبی به مخاطبان منتقل شود که با توجه به جذابیت اثر، این هدف محقق خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به علاقه مردم به آثار پلیسی گفت: تلاش ما این بوده که آنتن رسانه از تولیدات پلیسی خالی نماند و در همین راستا، آثار متعددی در رسانه ملی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های معتبر در حال تولید و پخش است.

منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون چند سریال پلیسی در مراحل مختلف نگارش، پیش‌تولید و تولید قرار دارند و از بهار آینده آثار جدیدی از تلویزیون پخش خواهد شد.

مدیر شبکه کودک صداوسیما هم با اشاره به تولید مجموعه «کارآگاهان کوچک» گفت: امروز به‌همراه دوستان نیروی انتظامی از پروژه جذاب «کارآگاهان کوچک» بازدید کردیم و خوشبختانه شاهد شکل‌گیری یک اتفاق خوب و ارزشمند در حوزه کودک و نوجوان هستیم.

محمد حسین بخشی زاده افزود: قالب سریال و آثار نمایشی برای کودکان جذابیت بالایی دارد و از سوی دیگر، فضای پلیسی نیز برای بچه‌ها بسیار هیجان‌انگیز است. این دو مؤلفه در پروژه «کارآگاهان کوچک» به‌خوبی در کنار هم قرار گرفته و امیدواریم نتیجه آن، اثری موفق و اثرگذار در آنتن شبکه نهال باشد.

وی با اشاره به همکاری مشترک صداوسیما و نیروی انتظامی تصریح کرد: در این پروژه همکاری بسیار خوب و سازنده‌ای با دوستان عزیز نیروی انتظامی شکل گرفته که نقش مهمی در کیفیت و محتوای اثر دارد.

بخشی‌زاده ادامه داد: این مجموعه در فضایی مسئله‌محور طراحی شده و در کنار سرگرمی، به رشد تفکر کودکان کمک می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مخاطبان کودک می‌آموزند چگونه نسبت به دیگران، جامعه و کشور خود مسئولیت‌پذیر باشند و مراقبت اجتماعی را تمرین کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم «کارآگاهان کوچک» بتواند علاقه‌مندی کودکان به مفاهیم مسئولیت‌پذیری، نظم اجتماعی و مشارکت در حفظ امنیت را در قالبی جذاب و متناسب با دنیای کودک ایجاد کند.

علی ملاقلی‌پور، کارگردان مجموعه تلویزیونی «کارآگاهان کوچک» با اشاره به جزئیات این اثر گفت: «کارآگاهان کوچک» یک مجموعه ۲۶ قسمتی با میانگین زمان ۲۰ دقیقه برای هر قسمت است که برخی قسمت‌ها تا ۲۵ دقیقه نیز زمان دارند و ویژه گروه سنی کودک و نوجوان تولید می‌شود.

وی افزود: این مجموعه با چاشنی طنز و فضای فانتزی، بر محور فضای جست‌وجوگرانه و کارآگاهی ـ پلیسی شکل گرفته؛ فضایی که برای کودکان بسیار جذاب است. در کنار ظاهر کارآگاهی، یک لایه محتوایی در زیرقصه‌ها جریان دارد که بر آموزش مهارت‌هایی مانند خوب اندیشیدن، خوب پرسیدن، خوب نگاه کردن، مشاهده دقیق، رسیدن به علت‌ها و دلایل و گفت‌وگوی درست تمرکز دارد.

کارگردان «کارآگاهان کوچک» درباره انتخاب لوکیشن بوشهر توضیح داد: یکی از دلایل حضور ما در شهر بوشهر این بود که بخش زیادی از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی در تهران یا استودیو‌ها تولید می‌شود و فضای تصویری تکراری شده است، در حالی که ایران کشوری پهناور با تنوع اقلیمی و فرهنگی بالاست. به‌عنوان یک هنرمند وظیفه خود دانستیم سختی کار در خارج از پایتخت را بپذیریم و از ظرفیت شهر‌های دیگر استفاده کنیم.

ملاقلی‌پور ادامه داد: خوشبختانه در بوشهر از استعداد‌های بومی استفاده کردیم و زمینه حضور هنرمندان توانمند این شهر به‌خوبی فراهم بود. در این مجموعه چهار بازیگر کودک بوشهری با لهجه شیرین محلی حضور دارند که سه پسر و یک دختر هستند و نقش‌های «آرش»، «یاسین»، «بردیا» و «شیرین» را ایفا می‌کنند.

این کارگردان با اشاره به روند تولید مجموعه گفت: تاکنون حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از تصویربرداری انجام شده و حدود یک ماه دیگر کار فشرده در پیش داریم که به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی بوشهر، گاه با سختی‌هایی همراه است، اما امیدواریم کار به‌خوبی به سرانجام برسد.

ملاقلی‌پور درباره زمان پخش این مجموعه اظهار کرد: «کارآگاهان کوچک» برای پخش از شبکه‌های پویا و نهال، به‌عنوان شبکه‌های تخصصی کودک، تولید می‌شود و در صورت آماده شدن مراحل پس‌تولید و فراهم شدن حمایت‌های لازم، احتمال پخش آن در ایام نوروز یا پس از آن وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به مشارکت نهاد‌ها در تولید این اثر گفت: این مجموعه به‌صورت مشارکتی با همراهی ناجی هنر تولید می‌شود و هدف اصلی آن، افزایش آگاهی کودکان نسبت به مسائل اجتماعی و ایمنی است؛ موضوعاتی مانند اعتماد نکردن به پیام‌های ناشناس، باز نکردن در برای افراد غریبه و شناخت موقعیت‌های خطر که تلاش کرده‌ایم آنها را در قالب قصه‌های جذاب و متناسب با دنیای کودک به مخاطبان منتقل کنیم.