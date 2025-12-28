نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان اعلام کرد: مادامی که رژیم صهیونیستی مرز‌ها را اشغال کرده، حرکت به مرحله دوم مذاکرات ناقوره به معنای تسلیم شدن یک‌طرفه است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، وابسته به حزب‌الله اعلام کرد: مادامی که رژیم صهیونیستی مرز‌ها را اشغال کرده، حرکت به مرحله دوم مذاکرات ناقوره به معنای تسلیم شدن یک‌طرفه است و دیپلماسی بدون «عناصر قدرت» به جایی نخواهد رسید.

علی فیاض در مراسم یادبود یکی از شهدای مقاومت در شهر نبطیه اظهار داشت که اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی که تمامی قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشته، مشروعیت مقاومت را تقویت کرده و نیاز به آن را در سایه نبود هر تضمین جایگزین، افزایش داده است.