اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره ی شورای اسلامی شهر خرمآباد معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روابط عمومی استانداری لرستان اعلام کرد:جلسه انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره ی شورای اسلامی شهر خرمآباد با حضور نورالدین درمنان فرماندار خرمآباد و رئیس هیئت اجرایی انتخابات، اعضای حقوقی هیئت اجرایی و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات برگزار شد.
در این جلسه، پس از بررسیهای لازم و طی فرآیند قانونی، لیلا سلاحورزی، علیمحمد صالحینسب، فریدون معتمدی، عنایت صادقی، محمدقاسم ولیزاده، پیرزاده اکبری، عزتالله رضایی و رحمتالله هاشمی بهعنوان معتمدین اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر خرمآباد انتخاب و معرفی شدند.