مسیر خط ۸۵ اتوبوسرانی اصفهان تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهرهبرداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با اشاره به بروز فرونشست زمین در بخشی از مسیر خط ۸۵ گفت: این مسیر تا اطلاع بعدی مسدود شده و بهمنظور تداوم خدماترسانی، مسیر جایگزین برای تردد ناوگان و مسافران در نظر گرفته شده است.
حسین پناهی با اشاره به وضعیت ایجادشده در بخشی از معابر شهری افزود: به علت فرونشست زمین، مسیر رباط دوم از سمت علیخانی به سمت چهارراه رزمندگان تا اطلاع ثانوی مسدود است.
وی تأکید کرد: مسیر جدید خط ۸۵ از خیابان شهبازی آغاز میشود و پس از عبور از خیابان جابر به چهارراه رزمندگان متصل شده و سپس ادامه مسیر مطابق برنامه قبلی انجام میشود.
پناهی گفت: این تغییر مسیر تا زمان رفع کامل مشکل فرونشست زمین و ایمنسازی محور رباط دوم ادامه خواهد داشت.