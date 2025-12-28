به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با اشاره به بروز فرونشست زمین در بخشی از مسیر خط ۸۵ گفت: این مسیر تا اطلاع بعدی مسدود شده و به‌منظور تداوم خدمات‌رسانی، مسیر جایگزین برای تردد ناوگان و مسافران در نظر گرفته شده است.

حسین پناهی با اشاره به وضعیت ایجادشده در بخشی از معابر شهری افزود: به علت فرونشست زمین، مسیر رباط دوم از سمت علیخانی به سمت چهارراه رزمندگان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی تأکید کرد: مسیر جدید خط ۸۵ از خیابان شهبازی آغاز می‌شود و پس از عبور از خیابان جابر به چهارراه رزمندگان متصل شده و سپس ادامه مسیر مطابق برنامه قبلی انجام می‌شود.

پناهی گفت: این تغییر مسیر تا زمان رفع کامل مشکل فرونشست زمین و ایمن‌سازی محور رباط دوم ادامه خواهد داشت.