شاخص کل بورس تهران هفتم دی با افزایش ۶۱ هزار و ۲۱۶ واحدی معادل ۱.۴۹ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد ایستاد.

ادامه ورود پول به بازار سهام و افزایش شاخص‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۵ هزار و ۶۲۲ واحدی معادل ۰.۴۹ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۴۷ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۲۴ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسید و دو روز است که ارزش معاملات به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

امروز بازار سرمایه در ابتدای معاملات با افزایش تقاضا در همه گروه‌ها همراه شد، در نیمه دوم کمی عرضه‌ها در بازار به ویژه در نماد‌های خودرویی افزایش یافت با این حال وجود خریدار در قیمت‌های پایین باعث شد شاخص افت نداشته باشد و در مجموع، ۶۰ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت را ثبت کردند.

در معاملات امروز، بیش از ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه محصولات شیمیایی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های طلا و سکه بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.

همچنین با وجود افزایش قیمت در طلا بیش از هزار میلیارد تومان از صندوق‌های طلا و سکه خارج شد.