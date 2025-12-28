معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان در خصوص پیشگیری از سرقت منزل به شهروندان توصیه هایی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دکتر حکیم عبداللهی گفت: به منظور پیشگیری از سرقت منزل، شهروندان با رعایت نکات زیر می‌توانند سارقان را ناکام کنند.

۱- برای جلوگیری از سرقت منزل خود توپی قفل را با بدنه درب هم‌‍سطح کنید.

۲- برای امنیت محل خود در شب، از نگهبانان محلی و مورد تأیید پلیس استفاده کنید.

۳- در مواقعی که مجبور به نگهداری موقت وجوه نقد و اشیاء قیمتی در داخل منزل هستید، از پنهان کردن آن به‌صورت یک جا خودداری و از گاوصندوق سالم و مطمئن استفاده کنید.

۴- نزد افراد ناشناس و کسانی که اعتماد کافی به آنها ندارید از میزان اموال و دارائی موجود خود در منزل صحبت نکنید.

۵- از نوشتن نام و مشخصات خود بر روی زنگ منزل خودداری کنید.

۶- چنانچه در اطراف محل زندگی شما خانه‌های خالی از سکنه و نیمه‌ساز وجود دارد از منزل خود مراقبت بیشتری به عمل آورید.

۷- در مواقعی که به مسافرت می‌روید از همسایگان یا اقوام مورد اطمینان خود بخواهید که از منزلتان مراقبت کنند.

۸- از بازگو کردن برنامه سفر خود نزد افراد ناشناس بپرهیزید.

۹- نسبت به خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های متوقف و سرنشینان آن در پیرامون منزل خود بی‌تفاوت نبوده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، شماره و سایر مشخصات آن‌ها را یادداشت و سریعاً به مراکز ۱۱۰ پلیس اطلاع دهید.

۱۰- از باز کردن درب بروی افراد ناشناس مخصوصاً به هنگام شب خودداری کرده و این مورد را به فرزندان خود نیز یادآوری کنید.

۱۱- محوطه بیرون منزل خود را همواره روشن نگه دارید.

۱۲- از افشا کردن محل نگهداری وجوه نقد، جواهرات و اشیاء با ارزش خود نزد همسایگان و بستگانی که مورد اطمینان نیستند جداً بپرهیزید.

۱۳- از ورود افراد ناشناس تحت عنوان متکدی، فالگیر، رمال و ... به داخل منزل خود ممانعت کنید.