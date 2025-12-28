پخش زنده
آغاز ماموریت سه ماهواره سنجشی ایران، لحظه ای که ملت ایران به آن افتخار می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، ماهوارههای ایرانی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقایافته «کوثر» با موفقیت به مدار پرتاب شدند.
از ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه امروز به وقت ایران، ماموریت این سه ماهواره سنجشی آغاز شد.
این ماهوارهها در فاصله ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار میگیرند که مدار لئو نام دارد. عمر مفید این ماهوارهها بین ۲ تا پنج سال و این استاندارد جهانی است.
ماهواره ظفر ۲ یک ماهواره سنجش از دور است که برای تصویربرداری از سطح زمین و پایش منابع طبیعی طراحی شده استاین طرح جز برنامههای مهم صنعت فضایی کشور محسوب میشود و توسط محققان دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شده است.
دو ماهواره پایا یا طلوع ۳ توان تصویربرداری ۵ متر در تصاویر سیاه و سفید و ۱۰ متر در تصاویر رنگی دارد. این ماهواره سنجش از دور با وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم سنگینترین ماهواره ملی است و در حوزههایی، چون کشاورزی و پایش مزارع، مدیریت منابع آب، پایش مخاطرات طبیعی مثل سیل و خشکسالی و نقشهبرداری و پایش محیطزیست کاربرد دارد.
ماهواره کوثر نیز یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته است که توسط شرکتی دانش بنیان طراحی و ساخته شده است واین ماهواره با ترکیب مأموریت سنجش از دور نمونه اول کوثر و مأموریت اینترنت اشیای ماهواره هدهد، نقش دوگانهای بر عهده دارد. ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی و با ارسال ماهواره «سینا ۱» به باشگاه کشورهای فضایی پیوست و تاکنون بیش از ۲۵ ماهواره ایرانی در مدار قرار گرفتهاند و با این پرتابهای موفق ایران نهمین کشور دنیاست که مستقلاً موفق به پرتاب ماهواره شده است.