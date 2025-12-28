۶۵ تن حبوبات و گندم احتکاری در شهرستان سبزوار کشف و ضبط شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: دراجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و مبارزه با پدیده شوم احتکار ماموران پلیس آگاهی شهرستان با رصد‌های اطلاعاتی خود یک انبار کالا‌های احتکار شده را در یکی از مناطق شهر سبزوار شناسایی کردند.

اکبر محمدزاده افزود: ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از این انبار ۵۰ تن گندم و ۱۵ تن انواع حبوبات به ارزش ۴۰ میلیارد ریال را کشف کردند و فرد متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.