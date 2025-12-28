به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس استان اصفهان گفت: صبح امروز چهار عضو یک خانواده براثر استنشاق گاز مونواکسید کربن در زازران دچار مسمومیت تنفسی شدند.

علیرضا زمان‌پور افزود: ساعت ۰۸ و ۱۲ دقیقه امروز حادثه مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن (CO) ناشی از نقص دودکش در زازران به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اصفهان گزارش شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: بلافاصله دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه چهار نفر شامل یک زن و یک مرد و دو کودک ۱۱و۱۴ ساله بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن دچار مسمومیت شده بودند به بیمارستان امام فلاورجان منتقل شدند.