سید سپنتا حاکمزاده وزنه برداری گیلانی، به اردوی تیم ملی وزنهبرداری دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید سپنتا حاکمزاده، وزنهبردار جوان و خوشآتیه استان گیلان، در پی ثبت رکوردهای قابل توجه در رقابتهای لیگ برتر وزنهبرداری کشور، با نظر بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری، به اردوی تیم ملی دعوت شد.
این اردو با هدف آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در رویدادهای پیشروی بینالمللی برگزار میشود و دعوت این ورزشکار گیلانی، نشاندهنده ظرفیت بالای وزنهبرداری استان و روند رو به رشد استعدادهای جوان در این رشته است.