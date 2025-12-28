پخش زنده
امروز: -
قائم مقام رئیس جهاددانشگاهی ابراز امیدواری کرد از طریق فعالیتهای مرکز راهبری پژوهش و پیشرفت هوش مصنوعی این نهاد، بتوان گامهایی برای استفاده مفید از این ظرفیت فناورانه برای کشور برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعبدالحمید احمدی امروز در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای خلاق و دانشبنیان با تمرکز بر هوش مصنوعی با تشکر از مجموعه پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی برای برگزاری این نمایشگاه گفت: امیدواریم این رویداد بتواند در جهت معرفی ظرفیتهایی که به لحاظ تخصصی در این پارک فراهم شده موثر باشد و شاهد تعامل و همکاری هر چه بیشتری با دستگاههای مختلف درخصوص موضوع هوش مصنوعی در حوزه صنایع فرهنگی باشیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع هوش مصنوعی به عنوان یک واقعیت در حوزه فناوری مورد توجه قرار گرفته است، افزود: از اولین اقداماتی که جهاددانشگاهی در به تازگی انجام داد، ایجاد مرکز راهبری پژوهش و پیشرفت هوش مصنوعی در این نهاد بود.
قائم مقام رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: در همین راستا جهاددانشگاهی نیز با توجه به سبقه و سابقه طولانی فعالیت خود در عرصههای مختلف تخصصی و فناوری موضوع هوش مصنوعی را مورد توجه قرار داد و امیدواریم از طریق فعالیتهای این مرکز پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی بتوانیم گامهایی در جهت استفاده مفید از این ظرفیت فناورانه برای کشور برداریم.
دکتر احمدی تصریح کرد: خوشبختانه به دنبال حضور اخیر دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور در جهادانشگاهی، ایشان بر استفاده از ظرفیتهای تخصصی و فناورانه جهاددانشگاهی در مجموعه فعالیتهای کشور تاکید کردند.
وی افزود: انشالله بتوانیم این ظرفیت را در اختیار همه دستگاهها و به ویژه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دهیم و تعامل و همکاری بیشتری برقرار شود.
دکتر احمدی تصریح کرد: امیدواریم با حضور دکتر صالحی امیری، در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، همکاریهای گستردهتری میان این وزارتخانه و جهاددانشگاهی در بخشهای مختلف شکل گیرد.
در پایان مراسم افتتاحیه، دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از نمایشگاه بازدید کرد و با فعالیتهای این شرکتها آشنا شد.
محورهای چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و خلاق که از سوی پارک ملی فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار میشود، شامل هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، فینتک، بازیسازی (گیم)، آموزش، انیمیشن و تولید محتوا است.
این نمایشگاه تا ۹ دیماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۷ دایر است و علاوه بر ارائه دستاوردها، برنامههای جنبی متنوعی همچون نشستها و رویدادهای تخصصی نیز برگزار میشود.