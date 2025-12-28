قاچاقچی گردو در شعبه پنجم علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مازیار طهماسبی گفت: پرونده قاچاق هشت کیسه گردو ۲۵ کیلویی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۱ میلیون ریال در شعبه پنجم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی لازم و محرز شدن تخلف انتسابی، علاوه بر ضبط کالای قاچاق متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

به گفته طهماسبی، ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.