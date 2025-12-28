به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام جاسم عبادی اظهار داشت: نهاد‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی در شهر بندر امام خمینی، زیر پوشش ستاد اعتکاف برای برگزاری بهتر این آیین آمادگی دارند و امکانات لازم نیز فراهم شده است.

وی ضمن اشاره به اهمیت مراسم اعتکاف در ماه رجب، بیان کرد: این روز‌ها فرصتی بی‌نظیر برای خودسازی، مراقبه و تقرب به خداوند متعال محسوب می‌شوند و پیامبر اسلام به سنت حسنه روزه‌داری و اعتکاف در این ایام سفارش بسیاری کرده است.

مسئول ستاد اعتکاف بندر امام خمینی افزود: همچون سال‌های گذشته، این ستاد با هدف رفع نواقص از پیش تعیین‌شده در حال فعالیت است تا مراسم اعتکاف امسال با شکوه و در شان مردم برگزار شود.

امام جمعه بندر امام خمینی گفت: استقبال زیادی از سوی مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، برای ثبت‌نام شرکت در اعتکاف صورت گرفته و با توجه به استقبال خوب نوجوانان و جوانان، ۲ مسجد جامع در مرکز شهر و صاحب‌الزمان در کوی مقداد برای پسران و ۲ مسجد النبی در کوی اباذر و جعفر طیار در کوی شهید مفتح (فاز یک) برای اعتکاف دختران اختصاص یافته است.

حجت‌الاسلام عبادی اظهار کرد: برنامه‌های تبیینی این مراسم نیز با حضور اساتید برجسته از شهر بندر امام و دیگر مناطق استان برنامه‌ریزی شده که با همکاری گسترده نهاد‌هایی از جمله سپاه، مرکز مقاومت بندر امام خمینی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه، به‌همراه کانون‌های فرهنگی مساجد برگزار خواهد شد.

آیین اعتکاف در ایام البیض شامل روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب برگزار می‌شود.