معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: سه اثر طبیعی این استان در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حیدری افزود: در جلسه شورای عالی ملی ثبت آثار میراث طبیعی، سه پرونده پیشنهادی میراث طبیعی استان همدان برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران طرح و پس از بررسی‌های کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.

او تصریح کرد: این آثار شامل «سراب گنبد کبود» روستای گنبد کبود، «سراب دو روزنه» در روستای ورازانه شهرستان نهاوند و «آبشار علی آباد دمق» از توابع بخش جوکار شهرستان ملایر است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: ثبت ملی آثار طبیعی، گامی مهم در راستای شناسایی، حفاظت و صیانت از ظرفیت‌های کم نظیر طبیعی کشور به شمار می‌رود و نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب، دخل و تصرف‌های غیرمجاز و تهدیدات محیطی دارد.

حمیدرضا حیدری افزود: قرار گرفتن این آثار در فهرست میراث ملی، علاوه بر ایجاد پشتوانه قانونی برای حفاظت از آنها، موجب افزایش حساسیت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی نسبت به ارزش‌های طبیعی و زیست محیطی این عرصه‌ها می‌شود.