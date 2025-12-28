پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل مشارکت مردم را راه حل اصلی آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: نگاه امنیتی به پدیدههای اجتماعی مانع حل مسائل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ابراهیم امامی روز یکشنبه در آیین معارفه مدیرکل دفتر سیاسی استانداری اردبیل اظهار کرد: نگاه امنیتی به پدیدههای اجتماعی کارآمد نیست، پدیدههای اجتماعی به نگرشها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی نیاز دارند و باید در بستر جامعه مورد رسیدگی قرار بگیرند.
وی با مطلوب دانستن همراهی مردم در فرآیندهای اجتماعی در استان اردبیل افزود: آسیبهای اجتماعی باید اولویتبندی شوند تا با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، دینی، ارزشی و سنتی برای برطرف کردن آنها برنامهریزی کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل استفاده از تیمهای محلهمحور را جزو ظرفیتهای موثر در حل مسائل اجتماعی دانست و بیان کرد: مشارکت دادن مردم در تصمیمگیریها در سطح محلهها و جامعه موجب تقویت روحیه مشارکتپذیری و اجتماعیکردن فرآیندهای مرتبط با آسیبهای این حوزه میشود.
امامی با اشاره به فضای پس از جنگ ۱۲ روزه اضافه کرد: پس از آن دوره اتحاد، انسجام و وحدت حول محورهای اساسی شکل گرفته و این همبستگی بستر مناسبی برای فعالیت دولت و همراهی مردم فراهم کرده است.
وی باز ماندن عرصه نقد سازنده را یکی از الزامهای توسعه و پیشرفت برشمرد و با اشاره به نقش تشکلها و حزبها به عنوان ابزارهای مهم توسعه سیاسی گفت: تاسیس خانه احزاب استان اردبیل با تسهیلگری و هدایتگری دولت و با هدف واگذاری امور به خود احزاب در دستور کار قرار دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل نقش احزاب در فرآیند انتخابات را مهم و راهبردی توصیف کرد و افزود: ایجاد فضای شور و نشاط سیاسی و اجتماعی در آستانه انتخابات با همکاری احزاب و تشکلها قابل تحقق است.
پروانه رضاقلیزاده در ادامه این آیین به عنوان سرپرست دفتر سیاسی و اجتماعی استانداری اردبیل معارفه شد.