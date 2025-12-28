همزمان با ایام رجبیه، دو زندانی سرپرست خانواده به کمک خیر اصفهانی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد دیه اصفهان گفت: خانم مومنی با حضور در محل ستاد دیه و اهدای یک عدد ربع سکه بهار ازادی در آزادی دو نفر از زندانیان معسر جرایم غیر عمد سهیم شد.

گرجی زاده افزود: این خیر نیک نهاد هدف از اقدام خود را گره گشایی از اسیران در زندان که بعلت شرایط موجود اقتصادی گرفتار شده‌اند عنوان و ابراز امیدواری کرد در آستانه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر این کمک بتواند موجب شادی دل‌های خانواده این دو زندانی شود.