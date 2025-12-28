به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، این رقابت‌ها با حضور کشتی‌گیرانی از سراسر کشور ۱۱ و ۱۲ دی در خانه کشتی اهواز برگزار می‌شود. همچنین با اعلام فدراسیون، خوزستان به عنوان استان میزبانی می‌تواند با دو تیم در این مسابقات شرکت کند.

همچنین مدال‌داران مسابقات جهانی جوانان نیز از حضور در این مرحله معاف هستند.

حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است و در صورت عدم شرکت از چرخه انتخابی تیم ملی حذف خواهند شد.

در آذرماه نیز خوزستان و شهر اهواز میزبان مسابقات کشتی فرنگی کشور در رده سنی بزرگسالان بود که با قهرمانی خوزستان به پایان رسید.