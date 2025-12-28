پخش زنده
مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی ایران با حضور ۹۵ ورزشکار از امروز شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان تهران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی ایران در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در بخش آقایان برگزار میشود و ورزشکاران حاضر در نخستین مرحله مسابقات، در قالب ۲۰ گیم به مصاف هم میروند.
حضور گسترده بولرها از استانهای مختلف، سطح فنی بالای مسابقات و رقابت نزدیک میان شرکتکنندگان را نوید میدهد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مسابقات از روز ۷ تا ۱۰ دیماه، همهروزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ پیگیری خواهد شد.
مسئولیت برگزاری مسابقات بر عهده ساسان تبرایی است.
مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور ۱۴۰۴–۱۴۰۵ یکی از مهمترین رویدادهای تقویم این رشته محسوب میشود و نقش مؤثری در شناسایی و معرفی برترین بولرهای کشور خواهد داشت.