به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی ایران در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در بخش آقایان برگزار می‌شود و ورزشکاران حاضر در نخستین مرحله مسابقات، در قالب ۲۰ گیم به مصاف هم می‌روند.

حضور گسترده بولر‌ها از استان‌های مختلف، سطح فنی بالای مسابقات و رقابت نزدیک میان شرکت‌کنندگان را نوید می‌دهد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسابقات از روز ۷ تا ۱۰ دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ پیگیری خواهد شد.

مسئولیت برگزاری مسابقات بر عهده ساسان تبرایی است.

مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور ۱۴۰۴–۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تقویم این رشته محسوب می‌شود و نقش مؤثری در شناسایی و معرفی برترین بولر‌های کشور خواهد داشت.