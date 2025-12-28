پخش زنده
در استان اصفهان ۵۴ پایگاه سوادآموزی راهاندازی شده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان، در آیین افتتاح پایگاههای سوادآموزی استان بر اهمیت و جایگاه بنیادین سواد در زیستبوم کنونی جامعه تأکید کرد و گفت: بدون برخورداری از سواد دیجیتال، نمیتوان ادعای همراهی با تحولات سریع علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهان امروز را داشت.
محمدرضا نظریان با اشاره به رسالت خطیر معلمان و آموزشدهندگان در این حوزه افزود: بهروز نگهداشتن دانشآموزان و سوادآموزان و آمادهسازی آنان برای زندگی در دنیای معاصر، از مهمترین مأموریتهای نظام آموزشی است و تحقق این امر، نیازمند تلاش مضاعف و نگاه نو به مقوله سوادآموزی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با تقویت نگاه مدرسهمحور و توجه جدی به سوادهای نوین، شاهد ارتقای سطح سواد، آگاهی و توانمندیهای اجتماعی در استان اصفهان و کشور باشیم.
معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در آیین افتتاح پایگاههای سوادآموزی استان گفت: فعالیت در حوزه سوادآموزی کاری پیچیده، تخصصی و در عین حال پرزحمت است که آموزشدهندگان این حوزه در سراسر استان با تعهد و دلسوزی آن را دنبال میکنند و امروز، آغاز رسمی کلاسهای سوادآموزی استان بهصورت نمادین از ناحیه سه اصفهان و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام شد.
عباس احمدی افزود: «طرح شتاببخشی به پایان بیسوادی و تعیین تکلیف وضعیت آموزشدهندگان» بهعنوان یک برنامه سهساله تدوین و در فروردینماه سال جاری با حضور استاندار در شورای آموزش و پرورش استان به تصویب رسید.
احمدی گفت: بر اساس این مصوبه، هدفگذاری شده است که طی سه سال، ریشهکنی کامل بیسوادی در سطح استان اصفهان محقق شود و همزمان، وضعیت شغلی و معیشتی آموزشدهندگان این حوزه نیز بهبود یابد.
وی اضافه کرد: پیش از این، کلاسهای سوادآموزی بهصورت پراکنده در مساجد، کتابخانهها، حسینیهها و برخی مدارس برگزار میشد، اما امروز این کلاسها بهصورت رسمی و متمرکز در پایگاههای سوادآموزی مدارس دایر شده است.