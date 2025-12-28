پخش زنده
رئیس مرکز ملی فرش ایران در کارگروه فرش استان گفت: استان مرکزی بهعنوان یکی از پیشگامان تولید فرشهای اقتصادیمدار، جایگاهی دیرینه و چندصدساله در تجارت و دیپلماسی فرش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ زهرا کمانی افزود: تشکیل شورای عالی فرش و فعالسازی کمیتههای تخصصی با همراهی کمیسیون هنر، صنایعدستی و فرش اتاق ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش و سایر تشکلها، یک مثلث قدرتمند همکاری را ایجاد کرده است.
او گفت: برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی فرش استانها گامی مهم در راستای معرفی فرش بااصالت ایرانی و حفظ هویت آن است که با همراهی دستگاههای اجرایی زمینه ساز یک حرکت ملی قدرتمند شده است.
کمانی افزود: ایجاد مرکز اسناد فرش ایران، تدوین دانشنامه فرش دستباف و تقویت مرجعیت دیجیتال این حوزه از جمله اقدامات مهمی است که برای جلوگیری از تحریفها و سرقتهای فرهنگی انجام شده است.
او گفت: برخی از طرحهای منطقه قابلیت ثبت جهانی دارند که باید نقشههای تکمیلی آنها تهیه شود، زیرا ثبت ملی این طرحها تا پایان سال امکان پذیر است.
استاندار مرکزی هم گفت: کیفیت و دوام فرشهای استان مرکزی از جمله فرش ساروق، جیریا و دیگر بافتههای محلی سبب شد بخش مهمی از بازار اروپا و آمریکا را به خود اختصاص دهد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: دوام استثنایی فرش منطقه حاصل روشهای سنتی، ابزارهای اصیل و شیوههای قدیمی پدران ماست و حفظ این میراث میتواند جایگاه ایران را در عرصه جهانی تقویت کند.