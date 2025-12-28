دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و ستارگان سرخ آسیا به دلیل بارش شدید باران و شرایط نامساعد جوی در شهرستان مسجدسلیمان لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از هفته یازدهم رقابت‌های لیگ دسته دو در گروه دوم، دیدار دو تیم نفت مسجدسلیمان و ستارگان سرخ آسیا که قرار بود امروز ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار شود، به دلیل بارش شدید باران کنسل شد.

پیش از این گفته می‌شد مسابقه یک ساعت به تاخیر بیفتد و در صورتی که شرایط جوی اجازه برگزاری نمی‌داد، بازی لغو خواهد شد.

بعد از بررسی‌ها و کش و قوس‌های فراوان، داور و نماینده فدراسیون تصمیم قبلی مبنی بر تاخیر یک ساعته را ملغی کرده و رای به لغو و تعویق ۲۴ ساعته مسابقه دادند.