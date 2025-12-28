به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در نشستی با لی دو هی، سرمربی کره‌ای تیم ملی والیبال زنان ایران، ضمن بررسی نتایج و عملکرد این تیم در سال ۲۰۲۵ و بررسی روند آماده سازی، برنامه تیم ملی والیبال زنان کشورمان و هدف گذاری برای رویداد‌های سال ۲۰۲۶ را تدوین کرد که سید میلاد تقوی با تقدیر از تلاش‌ها و دستاورد‌های لی دو هی و شاگردانش اعلام کرد، فدراسیون والیبال تمام قد از برنامه‌های آماده سازی تیم ملی زنان و ادامه سرمایه گذاری در این بخش حمایت خواهد کرد و از لی خواست برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف کوتاه مدت تبدیل کردن سال ۲۰۲۶ به سال طلایی و درخشش زنان والیبال کشورمان تمام تلاش خود را انجام دهد و فدراسیون هم تمام خواسته‌های آنها را عملی خواهد کرد.

در ادامه سرمربی تیم ملی والیبال زنان کشورمان نیز با ابراز رضایت از وضعیت موجود و روند طی شده، از رئیس فدراسیون والیبال بابت همه حمایت هایش تشکر کرد و قول داد خودش و شاگردانش تمام تلاش خود را برای خلق سال ویژه و طلایی (۲۰۲۶) برای والیبال زنان انجام دهند.

بر این اساس در پایان لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۴، تمرینات آماده سازی تیم ملی زنان کشورمان در دو رده سنی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال به منظور آمادگی هر چه بیشتر برای شرکت در رویداد‌های ۲۰۲۶ آغاز می‌شود.

بر اساس این برنامه، زنان والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ در پنج رویداد رسمی و بین المللی زیر شرکت خواهند کرد:

کاپ زنان آسیا ۲۰۲۶: از ۱۶ تا ۲۴ خرداد سال ۱۴۰۵ در کاندون فیلیپین

مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶: از دهم تا شانزدهم تیر سال ۱۴۰۵ در ناخون راتچاسیما تایلند

مسابقات قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶: از ۳۰ مرداد تا هشت شهریور سال ۱۴۰۵ در تیانجین چین (نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸)

مسابقات والیبال زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶: از ۲۵ تا ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۵ در شهر‌های آئیچی و ناگویا کشور ژاپن

مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۶

همچنین حضور در دو رویداد لیگ قهرمانان زنان آسیای مرکزی در مالدیو و لیگ قهرمانان زنان آسیا در کره جنوبی از جمله رویداد‌هایی است که نماینده باشگاهی زنان والیبال ایران تا پیش از آغاز مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا ۲۰۲۶ باید در آن شرکت کنند.

بر این اساس برگزاری دو اردوی آمادگی در کره جنوبی و همچنین اردوی یک هفته‌ای در فیلیپین و برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم‌های ملی کشور‌هایی که در رده بندی فدراسیون جهانی بالاتر از تیم ملی والیبال زنان ایران قرار دارند، از جمله برنامه‌های تیم ملی در سال ۲۰۲۶ خواهد بود که با دستور تقوی در دستور کار قرار گرفت.