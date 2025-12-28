پخش زنده
امروز: -
دستگاه قضایی لامرد، آلایندگیهای زیست محیطی و سلامت عمومی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس دادگستری شهرستان لامرد گفت: در جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی آلایندگیهای زیست محیطی که با حضور مسوولان و نمایندگان صنایع مستقر برگزار شد دلایل بروز آلایندگی در این شهرستان، راهکارهای کاهش آن و تکالیف قانونی دستگاهها و صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سید محمدباقر حقایقی افزود: راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست در این شهرستان، نیازمند دادههای علمی و نتایج سنجش آلایندهها برای تصمیمگیری دقیق و قانونی هستیم و شناسایی نوع و میزان آلایندگی میتواند در برخورد قضایی و پیگیری مطالبات قانونی لامرد مؤثر واقع شود.
وی بیان کرد: بخشی از آلودگیها ممکن است خارج از محدوده شهرستان باشد که این موضوع باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
حقایقی گفت: کاشت درخت و توسعه فضای سبز با نظارت محیط زیست، تشکیل شناسنامه زیست محیطی برای واحدهای صنعتی، معرفی فعالان محیط زیست، برخورد با تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی، الزام رستورانها و واحدهای صنفی به نصب فیلترهای استاندارد، اطلاعرسانی عمومی میزان آلایندهها از طریق تلویزیون شهری و تشدید نظارت بر پسماندها و کشتارگاهها از جمله تصمیمات برای حل مشکل آلایندگی بود.
همچنین صداقت دادستان لامرد گفت: الزام واحدهای صنعتی به رعایت حد مجاز آلایندگی، ایجاد حداقل ۱۰ درصد فضای سبز در زمینهای صنعتی، نصب فیلترهای تصفیهکننده، برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و اعلام جرم علیه متخلفان از موارد در دست بررسی است.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.