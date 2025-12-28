به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دادستانی اراک با توجه به شرایط خاص شهری و کمبود فضا‌های طبیعی و تفریحی، موضوع ایمنی پارک‌های شهری را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

با توجه به اینکه در شهر اراک پارک‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فضا‌های تفریحی شهروندان، به‌ویژه در فصول بهار و تابستان، با استقبال گسترده خانواده‌ها و کودکان مواجه می‌شوند و بخش قابل توجهی از کودکان به دلیل زندگی آپارتمانی برای بازی و تفریح به این فضا‌ها آورده می‌شوند، تردد موتورسیکلت‌ها در پارک‌ها موجب ایجاد مخاطرات جدی، احساس ناامنی برای کودکان و خانواده‌ها و همچنین ارتکاب جرائمی مانند فروش مواد مخدر و ایجاد مزاحمت برای بانوان می‌شود.

با رویکرد پیشگیری وضعی از وقوع آسیب‌ها، جلساتی در دادسرا با حضور نمایندگان شهرداری اراک و نیروی انتظامی، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد شهرداری اراک نسبت به محصورسازی و اصلاح ورودی‌های پارک‌ها به نحوی اقدام کند که امکان ورود موتورسیکلت‌ها به داخل این فضا‌ها وجود نداشته باشد تا امنیت و آرامش شهروندان، به‌ویژه کودکان و بانوان، به شکل مؤثر و پایدار تأمین شود.

بنا بر اعلام معاونت پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب اراک با توجه به اهمیت حفظ امنیت فضا‌های عمومی، این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی و اجرای کامل مصوبات، به‌صورت مستمر پیگیری خواهد کرد و در این مسیر، همکاری دستگاه‌های مسئول را مطالبه می‌کند.