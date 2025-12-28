

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامى شهرستان کوهسرخ گفت: در پى شکایت یکى از شهروندان مبنى بر کلاهبردارى از وى به صورت اینترتتى توسط فردى سودجو و ناشناس، پى گیرى موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ مهدى قاسمی افزود: ماموران انتظامى با انجام اقدامات تخصصى دریافتند متهم با راه اندازى یک سایت جعلى و ارسال لینک آن، افراد را به درگاه جعلى هدایت و با در دست داشتن اطلاعات کارت بانکی، ۲ میلیارد ریال به صورت اینترنتى از حساب مالباخته برداشت، که پس از هماهنگى با مقام قضایی وجه نقد به صاحب حساب برگشت داده شد.

وى ادامه داد: به شهروندان توصیه می کنم در صورت هرگونه بروز مشکل در فضاى مجازى از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.lr بخش ارتباطات مردمى و یا به شماره ۰۹۶۳۸۰ باکارشناسان مرکز فوریت هاى سایبرى پلیس فتا گزارش کنند.



