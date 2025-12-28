با توجه به ورود سامانه بارشی به استان پلیس راهور به رانندگان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با بیان اینکه مه باعث کاهش شدید میدان دید رانندگان می‌شود، گفت: در زمان بارش و مه آلودگی، کاهش سرعت و افزایش فاصله با خودرو‌های دیگر از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تصادف است.

سرهنگ علی‌اصغر زارع استفاده از چراغ‌های جلو و مه‌شکن را ضروری دانست و تأکید کرد: توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و پرهیز از تغییر مسیر‌های ناگهانی در این شرایط اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: همچنین استفاده از نور بالا در هوای مه‌آلود نه‌تنها کمکی به دید بهتر نمی‌کند، بلکه با انعکاس نور، دید راننده را کاهش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در پایان با تأکید بر لزوم تمرکز کامل هنگام رانندگی گفت: رانندگان باید مراقب عابران پیاده به‌ویژه در معابر شهری باشند و همواره برای تغییرات ناگهانی شرایط جوی و کاهش دید آماده واکنش سریع باشند تا ایمنی خود و دیگران حفظ شود.