پیشگیری از سقط جنین نیازمند شبکه حمایتی ملی
مسئول گروه حامی جنین «مهر فرشتهها» گفت: پیشگیری موثر از سقط عمدی جنین، ایجاد یک شبکه حمایتی جامع و منسجم که تمام ابعاد زندگی یک خانواده را پوشش دهد، یک ضرورت انکارناپذیر است.
فاطمه محمدپور که به عنوان جوان برتر از نگاه مخاطبان در پویش «یلدای جوانی» انتخاب شده است، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
گفت: انتخاب من به عنوان جوان برتر سال، نه یک موفقیت فردی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است. اینکه موضوع پیشگیری از سقط عمدی جنین به عنوان اولویتدارترین موضوع اجتماعی انتخاب شده، نشان میدهد که جامعه برای پذیرش و گفتمان در این حوزه آمادگی دارد و این موضوع، مسئولیت ما و مسئولیت مسئولین، از جمله مجریان قانون (بهویژه قانون جوانی جمعیت) و قوه قضاییه را دوچندان میکند.
این فعال برجسته حوزه حفظ حیات جنین ادامه داد: مجموعههای مردمی با تلاشهای شبانهروزی تلاش میکنند خانوادهها را برای پذیرش فرزند جدید آماده کنند، اما در مقابل، گروههای سودجو با استفاده از ابزارهای رسانهای و نبود نظارت کافی، اقلام و داروهای منجر به سقط را به راحتی عرضه میکنند. این امر تمام تلاشهای حمایتی را بینتیجه میگذارد.
خانم محمدپور، متخصص اطفال و مادر چهار فرزند گفت: برای منصرف کردن یک زوج که در معرض بارداری ناخواسته قرار گرفته، ما به یک شبکه منسجم نیاز داریم که خانواده را تحت یک چتر حمایتی قرار دهد. باید ابعاد مختلفی از احساس امنیت برای آنها فراهم شود؛ از مسائل اجتماعی و فرهنگی گرفته تا مشکلات اقتصادی و موانع روانی. این نیازمند یک شبکه جامع است که بتواند تمام نیازهای یک خانواده را پوشش دهد.
وی مهمترین خلا موجود در این حوزه را نبود چنین شبکهای عنوان کرد و گفت: در حال حاضر گروههای مردمی متعددی فعالیت میکنند، اما هر کدام بخشی از این کار را پوشش میدهند و یک مجموعه مردمی به تنهایی قادر به پوشش تمامی این ابعاد نیست. از سوی دیگر، عواملی که گرایش به سقط جنین را القا میکنند، به دلیل پوشش رسانهای بهتر و دسترسی آسانتر به ابزارهای خود، عملا یک گام از فعالان حامی جنین جلوتر هستند.
گفتنی است، گروه «مهر فرشتهها» با مدیریت دکتر فاطمه محمدپور تاکنون موفق به نجات جان بیش از ۲ هزار جنین سالم از سقط عمدی شده است.