تفاهم نامه سه جانبه گازرسانی به واحد‌های مسکونی نیازمندان استان اصفهان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری میان شرکت گاز، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل بهزیستی استان اصفهان با هدف اجرای لوله‌کشی گاز واحد‌های مسکونی نیازمندان، به امضا رسید.

کریم زارع ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، اجرای طرح لوله‌کشی گاز واحد‌های مسکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل بهزیستی استان اصفهان رایگان است.

وی گفت: این تفاهم‌نامه با اعتبار ۷ میلیارد تومان و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گاز استان اصفهان، به مدت یک سال اجرا خواهد شد.

کریم زارع افزود: مددجویان معرفی‌شده برای بهره‌مندی از این طرح، باید بدون هرگونه سابقه اشتراک قبلی گاز بوده و تنها یک اشتراک جدید برای هر مددجوی سرپرست خانوار قابل واگذاری است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید بر رویکرد عدالت‌محور شرکت گاز در توزیع انرژی، ادامه داد: سیاست‌های حمایتی شرکت گاز بر اساس چهار پلکان مصرفی و الگوی مصرف تدوین شده، و خانوار‌های تحت حمایت می‌توانند با رعایت الگوی مصرف از پرداخت بهای گاز معاف و از قبوض رایگان گاز بهره‌مند شوند.