به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان در پی دریافت اطلاعات مبنی بر نگهداری تجهیزات استخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه، بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند ۸ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.

وی ارزش تقریبی ماینر‌های قاچاق کشف شده را ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام و گفت: دراین رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.