پخش زنده
امروز: -
۶۰ هزار و ۷۷۹ مجوز کسب و کار، بنابر اعلام سامانه ملی مجوزها در استان اصفهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۲ هزار و ۲۷۷ درخواست صدور مجوز کسب و کار الکترونیکی استان ثبت شده است.
فاطمه احمدی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات سامانه ملی مجوزهای کشور از این تعداد درخواست برای ۶۰ هزار و ۷۷۹ مورد مجوز صادر شده است، ادامه داد: بیش از ۵۹ درصد از درخواستهای مجوز در استان اصفهان، به صدور مجوز منجر شده است.
وی گفت: بنابر اطلاعات سامانه ملی مجوزهای کشور، ۲۶۷ هزار و ۲۲۹ درخواست صدور مجوز در استان از ابتدای رونمایی از سامانه ملی مجوزهای کشور در سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ ثبت و ۱۴۱ هزار و ۸۸۹ مجوز نیز صادر شده است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: این آمار نشان دهنده نسبت ۵۳ درصدی صدور مجوز در استان اصفهان از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور است.
احمدی افزود: شاخص پاسخگویی دستگاههای صدور مجوز استان اصفهان در زمینه صدور مجوز تا پایان مهر، در مقایسه با ماه قبل حدود پنج درصد رشد داشته و به ۹۸.۱ درصد رسیده است.
وی گفت: بر اساس بررسیها از بین ۲۳ دستگاه صدور مجوز در استان اصفهان، ۲۲ دستگاه شاخص پاسخگویی بالاتر از ۹۰ درصد داشتهاند.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیشنیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه میکند.
این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور است.
بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینههای صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و با درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاهترین زمان ممکن، دریافت کند.
دبیرخانه «هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را به عهده دارد.