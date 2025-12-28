به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت: در پی وقوع درگیری و تیراندازی به سمت افراد در خرم‌آباد، مأموران انتظامی این شهرستان به محل مورو نطر اعزام شدند

فرمانده انتظامی خرم آباد افزود:مأموران کلانتری ۱۹ خرم آباد هویت فرد مسلح را شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی را همراه با یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز دستگیر کردند

سرهنگ کیانمهر گفت: متهم دستگیر شده ضمن اعتراف به بزه انتسابی خود همراه پرونده و سلاح کشف شده به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد تأکيد کرد: خط قرمز پلیس امنیت شهروندان است و با برهم زنندگان رفا و آرامش مردم برخورد قاطع خواهد شد.