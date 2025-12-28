پخش زنده
کارگاه آموزش سلامت روان ویژه امدادگران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: کارگاه آموزشی با موضوع «سلامت روانی اجتماعی در بلایا» با همکاری واحدهای جلب مشارکت مردمی و سلامت روان در این شهرستان برگزار شد.
محسن کرمنژاد افزود: سلامت روان نیروهای امدادی که در خط مقدم حوادث تلاش میکنند، نهتنها یک ضرورت انسانی، بلکه پایهای اساسی برای ارائه خدمات مؤثر و پایدار به مردم در سختترین شرایط است.
رییس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده بیان کرد: مداخلههای شناختی و رفتاری، شناخت بیماریهای روانی مرتبط با حوادثی مانند انواع اضطراب، وسواس و افسردگی از جمله مواردی بود که در این کارگاه آموزش داده شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.