به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: کارت هاي صادر شده در فضاي مجازي بدون ارزش قانوني است و اين سازمان هيچگونه مسئوليتي در قبال صدور اين کارت ها در بستر فضاي مجازي ندارد.

سرهنگ اکبر معادلي افزود : جعل کارت هاي پايان خدمت ومعافيت سربازي نيز مانند ساير اسناد رسمي کشور همواره مورد توجه جاعلان بوده است که سازمان وظيفه عمومي فراجا باهوشمند سازي کارت هاي پايان خدمت ومعافيت، راه هاي سوء استفاده افراد سودجو را محدود کرده است.