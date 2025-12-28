پخش زنده
طرح ویژه بافت تاریخی نایین در شورای عالی میراث فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون میراثفرهنگی استان اصفهان گفت: توجه ویژه به ویژگیهای تاریخی، فرهنگی و هویتی بافت تاریخی محمدیه از موارد قابل توجه در فرآیند تدوین این طرح است، بهگونهای که محدوده بافت تاریخی محمدیه نیز در جریان تهیه طرح، به محدوده اولیه بافت تاریخی شهر نایین الحاق شد و این محدوده نیز همزمان تصویب و ابلاغ شد.
سید روحالله سید العسگری افزود: الحاق بافت تاریخی محمدیه به محدوده بافت تاریخی نایین، زمینهساز حفاظت یکپارچهتر از ارزشهای تاریخی منطقه و برنامهریزی منسجمتر برای احیا، مرمت و توسعه گردشگری پایدار است.
وی گفت: اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در ساماندهی ساختوسازها، صیانت از هویت تاریخی بافت و تقویت ظرفیتهای گردشگری شهر نائین و محمدیه داشته باشد.
شهرستان نایین حدود هزار و ۲۰۰ اثر تاریخی و حدود صد اثر ثبت شده ملی دارد و از بافتهای تاریخی با ارزش و جاذبههای طبیعی برخوردار است.
این شهرستان در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان است.