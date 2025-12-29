پخش زنده
روز گذشته ۲۷ میلیمتر باران در شهرضا بارید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان شهرضا گفت:در مدت بارش با توجه به اعلام آماده باش ۲۵۳ نفر از عوامل امداد و نجات و دستگاههای خدمات رسان در سطح شهرستان مشغول به فعالیت بودند.
وی افزود: گروههای عملیاتی شهرستان قبل از آغاز بارندگی در آماده باش کامل بودهاند.
امین الله تاکی شهردار شهرضا نیز گفت: ۱۰۲ نفر از نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری شهرضا در قالب ۸ گروه با تمام تجهیزات امدادی و ادوات کار خدمت رسانی و رفع آب گرفتگیها را بر عهده داشتند.