به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان شهرضا گفت:در مدت بارش با توجه به اعلام آماده باش ۲۵۳ نفر از عوامل امداد و نجات و دستگاه‌های خدمات رسان در سطح شهرستان مشغول به فعالیت بودند.

وی افزود: گروه‌های عملیاتی شهرستان قبل از آغاز بارندگی در آماده باش کامل بوده‌اند.

امین الله تاکی شهردار شهرضا نیز گفت: ۱۰۲ نفر از نیرو‌های واحد خدمات شهری شهرداری شهرضا در قالب ۸ گروه با تمام تجهیزات امدادی و ادوات کار خدمت رسانی و رفع آب گرفتگی‌ها را بر عهده داشتند.