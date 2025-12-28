معاون قضائی دادگستری استان سمنان از اخذ رضایت دو میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف بسطام در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین شکوری معاون قضائی دادگستری استان سمنان، یکشنبه ۷ دی، در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری استان سمنان از اخذ رضایت دو میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف بسطام در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» خبر داد.

معاون قضائی دادگستری استان سمنان افزود: در این پرونده متخلف با ابراز ندامت از رفتار سوء خود و با جبران کامل خسارت وارده به شاکی به مبلغ رضایت شاکی را اخذ کرد تا پرونده با صلح حل شود.

شکوری گفت: این رضایت و صلح در قالب اجرای پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» حصول شد.

وی افزود: این سازش ارزشمند در چارچوب اجرای موفق این پویش و با تلاش مؤثر اعضای شورای حل اختلاف و مسئولان قضائی بسطام محقق شد؛ پویشی که با هدف ترویج فرهنگ گذشت، مدارا و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در سطح حوزه‌های قضائی استان سمنان در حال اجراست.

معاون قضائی دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش برنامه‌ریزی هدفمند در موفقیت این پویش‌ها گفت: برنامه جامع عملیاتی سالانه درباره اجرای این پویش‌ها تدوین و در حال اجرا بوده که به‌عنوان مسیری ارزشمند و مؤثر، زمینه‌ساز توسعه جایگزین‌های مناسب در رسیدگی‌های قضائی و تقویت رویکرد صلح‌محور در فرآیند دادرسی‌ها است.