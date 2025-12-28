به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: طی آذر ماه امسال با تلاش کارآگاهان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا استان، مبلغ ۵۱ میلیارد تومان وجوه کلاهبرداری شده در فضای مجازی در همان ساعات اولیه در حساب کلاهبرداران مسدود شد.

سردارحمید علینقیان پورگفت: در آذرماه امسال بیش از ۱۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا استان برقرار شد که اغلب این تماس‌ها مربوط به کلاهبرداری و برداشت‌های اینترننتی غیرمجاز با روش ارسال لینک‌های جعلی و پرداخت بیعانه، فروش امتیاز وام‌های قرض الحسنه و کاریابی بوده است.

فرمانده انتظامی استان در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز مشکل در فضای مجازی و افتادن در دام کلاهبرداران سایبری بلافاصله و در هر ساعت از شبانه روز مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی www.Fata.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.