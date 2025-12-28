رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر جایگاه بی‌بدیل کتاب تاکید کرد و گفت: جشنواره کتاب رشد، محور شکل‌گیری زیست‌بوم کتاب‌خوانی در حوزه کودک و نوجوان در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری بیست‌وسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و رئیس شورای سیاست‌گذاری این جشنواره برگزار شد.

علی لطیفی گفت: هیچ چیز جای کتاب را نمی‌گیرد و جشنواره ملی کتاب رشد باید به‌عنوان محور و پیشران شکل‌گیری زیست‌بوم کتاب‌خوانی در کشور تقویت شود. این جشنواره با تمرکز بر معرفی کتاب‌های غیردرسی، نقشی موثر در تربیت فرهنگی و فکری دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری نشست شورای سیاست‌گذاری افزود: هدف ما این است که به یک نقشه روشن برسیم که برای استقرار کامل فرهنگ کتاب‌خوانی در آموزش‌وپرورش و حوزه نشر کودک و نوجوان، چه ارتباطات، همکاری‌ها و اقداماتی ضروری است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به تشکیل «کارگروه رسانه و تربیت غیررسمی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موضوع را فرصتی مهم برای تقویت توجه به کتاب دانست و گفت: ورود جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله کتاب، ظرفیت مناسبی برای هم‌افزایی و جلب توجه بیشتر به کتاب‌خوانی، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.

لطیفی با بیان اینکه نقش ناشران در ساماندهی کتاب‌های کودک و نوجوان بسیار کلیدی است، تصریح کرد: ناشران باید احساس کنند که اقدامات تنظیم‌گرانه، از جمله جشنواره کتاب رشد، تأثیر واقعی و ملموس بر فعالیت‌های آن‌ها دارد و این تعامل باید بیش از پیش تقویت شود.

وی بر ایجاد پیوند حداکثری میان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سایر نهادهای نقش‌آفرین در حوزه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی مکتوب تاکید کرد و از آمادگی این سازمان برای گسترش تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی مرتبط خبر داد.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: کتاب ماندنی است و هیچ چیز جای آن را نمی‌گیرد و با وجود برخی محدودیت‌ها، می‌توان گام‌به‌گام مسیر اصلاح و ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی را پیش برد.