رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گفت: ۵۰ درصد از نیاز داخل کشور به الکترود گرافیتی با تکیه به توان داخل رفع شد.
آقای مسعود سمیعی نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما افزود: تحریمها خرید الکترود به عنوان یکی از ملزومات صنعت فولاد را با مشکل همراه کرده بود. از خرید این کالا توسط شرکتهای فولادی ممانعت و این قطعه همیشه با دردسر تامین میشد.
وی اضافه کرد: برای تولید این قطعه مورد نیاز صنایع کشور، خوشبختانه از چند سال گذشته توسط شرکتهای فولادی، سرمایهگذاری انجام شد تا بتوانیم بخشی از الکترود مورد نیاز صنعت فولاد را خودمان تولید کنیم.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: امروز با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری انجام شده، خودمان تولید کننده الکترود گرافیتی هستیم و به زودی هم کارخانه تولید این محصول، افتتاح رسمی میشود که با راه اندازی این کارخانه الکترود، بخشی از نیاز کشور تأمين شده است.