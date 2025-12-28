به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار "رضا بنی اسدی فر" گفت: کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد، حین کنترل و بازرسی به دو عدد کوله پشتی یکی از مسافران در خصوص حمل کالای قاچاق مشکوک شدند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا ادامه داد: پس از بررسی دقیق و فنی، محرز شد، تعداد ۲۵ قطعه شمش طلای آب شده غیر استاندارد بدون مجوز قانونی، به مقدار ۳۸ کیلو گرم به‌طرز کاملا ماهرانه در دو عدد کوله پشتی جاسازی بود، کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان این که ارزش طلای مکشوفه توسط کارشناسان ۵۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است، ادامه داد: با توجه به عدم ارائه هر گونه مجوز قانونی و رسمی، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و تحویل شد.