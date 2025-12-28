پخش زنده
طرح پژوهشی بنیاد ملی علم ایران موفق به طراحی یک نیروگاه پیشرفته بر پایه سوخت زیستتوده شد که تحولی در تولید انرژی پاک ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «طراحی و ارزیابی جامع فنی و اقتصادی نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت بر پایه سوخت زیستتوده به همراه بهکارگیری فناوری جمعآوری گاز کربندیاکسید جهت بهکارگیری در گلخانهها: مطالعه امکانسنجی برای دانشگاه ارومیه»، عنوان طرحی است که در قالب پسادکتری توسط احسان اکرمی با راهنمایی شهرام خلیل آریا و حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام شده است.
اکرمی با مدرک دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی از دانشگاه شهید بهشتی درباره این طرح توضیح داد: افزایش غلظت گازهای گلخانهای در فضای اتمسفر، با تغییرات آبوهوایی جهانی ارتباط دارد. این پدیده که منجر به افزایش دمای سطح کره زمین شده است، تأثیرات منفی بر محیط طبیعی و جامعه انسانی دارد. همراه با توسعه جوامع، مقدار زیادی از گازهای گلخانهای بهویژه گاز دیاکسید کربن و متان که به داخل اتمسفر تخلیه میشوند، ناشی از فعالیتهای مرتبط با انرژی هستند که یکی از منابع اصلی گازهای گلخانهای بهشمار میرود.
وی افزود: تغییرات فناورانه در سیستمهای انرژی یکی از راهکارهای حفظ لایه اوزون است. این بدان معنی است که فناوریهایی را باید بهکار گرفت که میتوانند به سرعت، مقدار زیادی از تولید کربن دی اکسید را کاهش دهند.
این محقق و پژوهشگر در ادامه بیان کرد BioCCS:یا BECCS بهعنوان مفهومی است که از طریق روشهای متعدد از جمله تولید انرژی، تولید سوختهای زیستی قابل دستیابی است. در مورد BECCS، پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانهای، تا حد زیادی به مقیاس نصب و آلایندگیهای بالادستی ناشی از بیومس در ارتباط با فناوریهای بهکارگیری شده و مواد اولیه زیستتوده بستگی دارد. علیرغم این موضوع، BECCS در مقیاس بزرگ، سناریوی مقرونبهصرفه برای دستیابی به اهداف کاهش تغییرات اقلیمی است.
وی ادامه داد: فناوریهای تبدیل انرژی از حالت انرژی اولیه به انرژی ثانویه، بخش مهم و اصلی معماری یک سیستم انرژی است. بسته به نوع منابع انرژی اولیه که در نظر گرفته میشود، فناوریهای متفاوتی در دسترس است. این فناوریها باید بهنحوی، هم تأمینکننده انرژی ثانویه موردنیاز بهصورت پایدار و توجیهپذیر اقتصادی بوده و هم از نظر آلودگی زیستمحیطی قابل توجیه باشند.
اکرمی اضافه کرد: تاکنون مطالعهای در زمینه یکپارچهسازی نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت بر پایه سوخت زیستتوده به همراه فناوری تبدیل هدر رفت به انرژی، و فناوری جمعآوری گاز دیاکسید کربن برای استفاده در بخش صنعت گلخانهای، انجامنشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین با شبیهسازی جامع ترمودینامیکی و اقتصادی سناریوی برتر از نظر شاخصهای بازده انرژی و اگزرژی، اقتصادی و زیستمحیطی، با هم مقایسه خواهند شد و با انتخاب سناریو برتر، بهینهسازی چندهدفه برای آن انجام میشود تا بتوان بر اساس آن بهینهترین شرایط و نتایج را برای سناریو برتر به دست آورد.