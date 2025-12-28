به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: با کسب اخبار و اطلاعاتی از شهروندان در خصوص نگهداری ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین در ۲ منزل مسکونی در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ حسن امجدیان بیان داشت: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی به مکان‌های از قبل شناسایی شده اعزام و در بازرسی از منازل موفق شدند ۲ دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های مذکور را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص ۲ نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.