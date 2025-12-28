پخش زنده
مصطفی طاهری، نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، با تأکید بر اینکه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی ساختاری جدید نیست، گفت این سازمان بر اساس مصوبات پیشین و تاکید رهبر انقلاب اسلامی شکل گرفته و هیچ مغایرتی با سیاستهای کلی کشور ندارد.
مصطفی طاهری نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت بررسی شد. خیلی روی ماده ۲ بحث شد. اعضای محترم نکاتی راجع به شوراها داشتند. در نهایت بحث رد نبود، بحث مغایرت با سیاستهای کلی مطرح شد. برای ماده ۳ هم رأیگیری شد و همانند ماده ۲ بحث شد که باید اینها با هم دیده شوند.
ببینید، بحث سازمان ملی هوش مصنوعی چیزی نیست که الان بخواهد ایجاد بشود و هیئت عالی نظارت بخواهد مغایرت بگیرد. این سازمان ایجاد شده و نظر صریح رهبر انقلاب اسلامی بر تأیید آن است. ایشان در دیدار با هیئت دولت تأکید کردند که همین اتفاق خوبی که در دولت قبل افتاده، سازمان زیر نظر رئیسجمهور ادامه پیدا کند.
ما الان با چند مسئله مواجهیم:
موضعگیری صریح رهبر انقلاب اسلامی و تاکید ایشان روی سازمان ملی هوش مصنوعی. خب، هیئت عالی نظارت باید بگوید وقتی رهبر انقلاب اسلامی صریح این را موافقت کردند، چطور میشود گفت این مغایر با سیاست کلی است؟
از طرف دیگر، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. اگر بخواهیم غیر از سازمان عمل کنیم، شورای نگهبان ایراد میگیرد.
یعنی الان ما با دو طرف مواجهیم:
تاکیید رهبر انقلاب اسلامی بر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی
رهبر انقلاب اسلامی صریح گفتند سازمان کار خوبی است. از طرف دیگر، نظر هیئت این است که مغایر با سیاست است. یعنی الان مسیر دوگانه نیست، بلکه هیچ مسیری نیست. مجلس اگر بخواهد قانونگذاری کند، عملاً با این مصوبه هیئت نظارت به بنبست میرسد. نه میتوانیم نظر هیئت را تأمین کنیم، نه میتوانیم خلاف آن عمل کنیم. به نظرم باید صحبت شود. در مورد شورا میشود کار را پیش برد، ولی در مورد سازمان حتماً بحث اجرایی است. احتمالاً مجلس اصرار به رأی داشته باشد.
مصوبات شورا و هم نظر مشورتی متخصصین دانشگاههای مختلف و افراد صاحبنظر، و همچنین بررسی قوانین کشورهای دیگر، به این جمعبندی رسیدیم که حتماً در بالاترین سطح ممکن یعنی ذیل نظر رئیسجمهور این سازمان باشد تا بتواند کل کشور را در هوش مصنوعی راهبری کند.
هوش مصنوعی انقلاب صنعتی پنجم است
هوش مصنوعی یک انقلاب صنعتی است. تقریباً برای تمام انقلابهای صنعتی که در دنیا بوده، کشورها ساختار ایجاد کردهاند. ما باید از یک طرف ساختارها و سازمانهای ناکارآمد را تخریب کنیم و از طرف دیگر ساختارهای جدید و کارآمد ایجاد کنیم. هوش مصنوعی بحث جدیدی است و یک انقلاب صنعتی که حتماً نیاز به ساختار دارد.
بله، در گذشته سازمانها و اداراتی تشکیل شده که بخش زیادی از آنها را دولت میتواند منحل یا ادغام کند. اما نیاز به یک سازمان جدید و چابک برای هوش مصنوعی داریم.
از وقتی که صحبتهای رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ مطرح شد مبنی بر اینکه ما جزو ۱۰ کشور برتر دنیا باشیم، نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه ما کمی عقبتر هم رفتیم. دنیا جلو رفته، ما یا درجا زدیم یا توسعه خیلی کمتری داشتیم. در بعضی بخشها حتی ضعیفتر شدهایم.
برآیند ما نسبت به چهار سال قبل رو به جلو نبوده نسبت به بقیه کشورها. بله، توسعههایی داشتیم ولی نسبت به جایگاهی که باید در هوش مصنوعی داشته باشیم، عقب هستیم.
ساختار سازمانیای که میخواهیم باید فقط متمرکز بر هوش مصنوعی باشد. اینکه برخی دوستان میگویند در نهادهای فعلی میشود این کار را انجام داد، مثلاً در معاونت علمی، باید توجه کرد که حجم کارهای محولشده به معاونت علمی بسیار زیاد است؛ بنیاد نخبگان و موضوعات مختلف دیگر. هوش مصنوعی در این میان یکی از هزاران موضوع خواهد بود. یا در وزارت ICT و جاهای دیگر، این حتماً به هوش مصنوعی آسیب میزند و ظلم به آن است.
به نظر ما برای پیشرفت هوش مصنوعی حتماً نیاز به یک ساختار سازمانی مستقل در بالاترین سطح، یعنی ذیل نظر رئیسجمهور داریم.